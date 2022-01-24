وفاة لاعب على أرض الملعب

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أعلن نادي الرستاق العماني، أمس الأحد، وفاة لاعبه منذر الحراصي، نجل اللاعب السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، إثر تعرّضه لأزمةٍ قلبيةٍ على أرض الملعب.

نادي الرستاق نعى عبر حسابه على «تويتر»، اللاعب، مقدّماً العزاء والمواساة للاعب النادي السابق علي بن سعيد الحراصي.



حادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، إذ سبق أن توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه الشهر الماضي.



وفي الجزائر، توفي لاعب وقائد نادي «مولودية سعيدة»، سفيان لوكار، داخل أرضية الملعب خلال مباراة ضد «جمعية وهران» في دوري الدرجة الثانية، في كانون الأول الماضي.