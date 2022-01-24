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ليفربول يجتاح بالاس ويقلص الفارق مع مان سيتي

24
JANUARY
2022
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اضطر ليفربول إلى الصمود أمام انتفاضة حماسية في الشوط الثاني من كريستال بالاس قبل أن ينتصر 3-1، يوم الأحد، ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تسع نقاط.
 
ومنح فيرجيل فان دايك التقدم للفريق الزائر مبكرا بضربة رأس قوية من ركلة ركنية، وأضاف أليكس أوكسليد-تشامبرلين هدفا ثانيا في الدقيقة 32، حيث سيطر على تمريرة عرضية رائعة من آندي روبرتسون قبل أن يضع الكرة في الشباك.
 
وقلص بالاس الفارق بعد عشر دقائق من الشوط الثاني عندما مرر جيفري شلوب إلى جان-فيليب ماتيتا بين مدافعي ليفربول، وأرسل الأخير الكرة إلى أودسون إدوار ليسجل في المرمى الخالي.
 
وضغط بالاس من أجل إدراك التعادل لكن فابينيو سجل هدفا متأخرا من ركلة جزاء ليمنح ليفربول الانتصار الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق تسع نقاط خلف سيتي الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع ساوثامبتون السبت.
 
وكان التعادل (1-1) هو سيد الموقف في مباراة ليستر سيي وبرايتون، كما خيم التعادل السلبي على مباراة أرسنال وبيرنلي.
 
وتقام في وقت لاحق الأحد مباراة تشلسي وتوتنهام.
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