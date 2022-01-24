تجديد الشراكة التاريخية في كرة القدم بين ناديي ليون الفرنسي واتلتيكو اللبناني

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أعلن ناديا ليون الفرنسي واتلتيكو اللبناني عن تجديد الشراكة بينهما لمدة سنة في لعبة كرة القدم هذه الشراكة التي انطلقت في العام 2011 من العاصمة اللبنانية بيروت وبحضور اركان الناديين.

وتأتي هذه الشراكة من اجل مواصلة التعاون بين الناديين مع تقديم نادي ليون وهو أحد ابرز الأندية في العالم التي تملك أكاديمية شهيرة على مستوى عال تخرّج اللاعبين المميزين ليس للعب في فرنسا فحسب بل في اوروبا.

وتنص بنود الاتفاقية الموقعة بين الناديين منذ ايام على تقديم النادي الفرنسي الشهير كافة خبراته الفنية والتدريبية والتسهيلات امام اللاعبين اللبنانيين وخاصة اليافعين منهم عبر استقدام العديد منهم للانخراط في معسكرات تدريبية في اكاديمية نادي ليون بهدف اكتساب الخبرة مقدمة لمنح لاعبي وطن الأرز الفرصة للعب في الأندية الأوروبية بالمستقبل الى جانب اجراء دورة دراسة للمدربين اللبنانيين بهدف اطلاعهم على آخر تقنيات التدريب وتطوير قدراتهم التدريبية.

يشار الى أن التعاون مثمر بين الناديين منذ العام 2011 بحيث نجح نادي اتلتيكو، الذي تأسس في العام 2006، في تبوء اهم المراكز والصعود الى منصات التتويج وخاصة بالمركز الاول ببطولات الفئات العمرية التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة القدم سنوياً مما جعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختار نادي اتلتيكو "الأكديمية الاولى للنخبة على مستوى الشرق الاوسط" في العام 2019 وهو وسام يعلّق على صدر هذا النادي الذي يضم اكثر من الف لاعب ولاعبة.