بطولة الشمال للسيدات في السكواش

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أجرت اللجنة الفنية في الإتحاد اللبناني للسكواش القرعة الخاصة ببطولة الشمال للسيدات في السكواش لعام 2022 تحت إشراف رئيس اللجنة المدرب ظافر كبارة وبحضور اللاعب السابق صفوان صابونه و عبد المجيد أديب ممثلا منتجع "الميرامار" السياحي الذي سيستضيف البطولة.

و قد جرى فرز الأسماء وتأكيد عدد المشاركات الذي وصل إلى 25 ولكن بعد إعتذار عدد منهن لأسباب صحية في ظل جائحة كورونا فقد تم تأكيد مشاركة 16 لاعبة من مختلف المناطق اللبنانية

و سوف تبدأ المباريات يوم الجمعة ٤ شباط المقبل و تستمر لغاية الأحد ٦ شباط المقبل باقامة الادوار النهائية.

و بالتنسيق بين اللجنة الفنية للسكواش و منتجع الميرامار السياحي فقد تم التحضير ووضع خطة عمل لسير المباريات في ظل التدابير الوقائية للحفاظ على السلامة العامة.

وفي هذا الاطار، جرى ابلاغ نتيجة سحب القرعة الى أمين عام الاتحاد روي دي فرّو.