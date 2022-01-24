دوري إسبانيا.. فوز بهدف متأخر لبرشلونة أمام منافس "متواضع"

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منح هدف متأخر من فرينكي دي يونج، الفوز لبرشلونة 1-صفر، على ملعب ألافيس، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد، ليحصد ثلاث نقاط لرجال المدرب تشابي هرنانديز في يوم آخر من المعاناة أمام منافسين متواضعين.

وأهدر ألافيس عدة فرص، قبل أن يسجل برشلونة هدفه في الدقيقة 87، عندما تابع دي يونج تمريرة عرضية من فيران توريس في المرمى من مدى قريب.

وقفز برشلونة للمركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وله مباراة مؤجلة، ويتأخر بنقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.