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أول مشاركة لميسي في 2022.. سان جيرمان يسحق رانس برباعية

24
JANUARY
2022
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واصل باريس سان جيرمان طريقه نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما ألهمه ماركو فيراتي للفوز 4-صفر على ضيفه ستاد رانس، الأحد، في أول مشاركة لليونيل ميسي مع الفريق في العام الجديد.
 
وأحرز لاعب الوسط الإيطالي فيراتي هدفه الأول مع باريس سان جيرمان منذ 2019، بينما هز المدافع سيرجيو راموس الشباك لأول مرة منذ انضمامه إلى فريق العاصمة.
 
كما سجل فاوت فايس لاعب رانس، هدفا بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم دانيلو بيريرا الرباعية، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 53 نقطة من 22 مباراة.
 
ويتفوق فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو بفارق 11 نقطة عن نيس، الذي تغلب 2-صفر على ميتز في وقت سابق الأحد، و13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة.
 
وبقي رانس، الذي بدأ المباراة بقوة قبل انهياره بعد الهدف الأول لسان جيرمان، في المركز 14 وله 24 نقطة.
 
ومع بقاء ميسي على مقاعد البدلاء وعودته للتشكيلة لأول مرة هذا العام عقب إصابته بكوفيد-19 خلال فترة توقف المسابقة، بدأ باريس سان جيرمان بكيليان مبابي وماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا في الهجوم.
 
وسنحت فرصتان لمبابي بعد نصف ساعة من البداية، لكن فيراتي هومن افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، عندما أرسل تسديدة منخفضة تجاوزت بريدراج رايكوفيتش حارس رانس.
 
وأصبحت المباراة بعدها سهلة لأصحاب الأرض وضاعف راموس النتيجة في الدقيقة 63 بتسديدة من مدى قريب بعد ضربة رأس من بيريرا بدلت اتجاهها وذهبت للمدافع الإسباني عبر أندرو جرافيلون لاعب رانس.
 
وبدلت تسديدة فيراتي من تمريرة لميسي اتجاهها، بعدما لمست فايس لتسكن شباكه بالخطأ، بعد وقت قصير من مشاركة المهاجم الأرجنتيني بدلا من مواطنه دي ماريا في الدقيقة 64.
 
واختتم بيريرا رباعية سان جيرمان في الدقيقة 76، عندما غيرت تسديدته اتجاهها قبل أن تستقر في مرمى رايكوفيتش.
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