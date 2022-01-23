الدوري الإنكليزي.. تشيلسي يفوز على توتنهام بثنائية زياش وسيلفا

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تغلب تشيلسي على ضيفه توتنهام 2 - 0، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأكد تشيلسي تفوقه على توتنهام في الموسم الجاري، حيث كان قد تغلب عليه في الدور الأول بنتيجة 3 - 0، قبل أن يفوز عليه ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، ثم فاز عليه في مباراة الدور الثاني يوم الأحد.

كما نجح تشيلسي في العودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري، بعدما شهدت المباريات الأربع الأخيرة له فوزا واحدا فقط وثلاثة تعادلات.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز السابع.

وتقدم تشيلسي عن طريق المغربي حكيم زياش في الدقيقة 47، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وألحق تشلسي الخسارة الاولى بتوتنهام ضمن منافسات الدوري منذ تولي المدرب الايطالي أنطونيو كونتي المهام في أوائل تشرين الثاني الفائت.