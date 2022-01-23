living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدوري الإنكليزي.. تشيلسي يفوز على توتنهام بثنائية زياش وسيلفا

23
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تغلب تشيلسي على ضيفه توتنهام 2 - 0، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأكد تشيلسي تفوقه على توتنهام في الموسم الجاري، حيث كان قد تغلب عليه في الدور الأول بنتيجة 3 - 0، قبل أن يفوز عليه ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، ثم فاز عليه في مباراة الدور الثاني يوم الأحد.

كما نجح تشيلسي في العودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري، بعدما شهدت المباريات الأربع الأخيرة له فوزا واحدا فقط وثلاثة تعادلات.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز السابع.

وتقدم تشيلسي عن طريق المغربي حكيم زياش في الدقيقة 47، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

 

وألحق تشلسي الخسارة الاولى بتوتنهام ضمن منافسات الدوري منذ تولي المدرب الايطالي أنطونيو كونتي المهام في أوائل تشرين الثاني الفائت.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout