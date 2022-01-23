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ريال مدريد يفلت من هزيمة تاريخية أمام إلتشي

23
JANUARY
2022
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أنقذ البرازيلي إيدر ميليتاو فريقه ريال مدريد المتصدر من هزيمة تاريخية في معلقه على يد إلتشي، وذلك بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت القاتل، يوم الأحد، في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما تجاوز منافسه المتواضع بصعوبة بالغة بالفوز عليه 2-1، يوم الخميس، بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما كان متخلفاً، بدا ريال الأحد في طريقه لتلقي هزيمة أولى له على الإطلاق على صعيد الدوري في معقله أمام إلتشي بعد تخلفه بهدفين نظيفين.

لكن الكرواتي لوكا مودريتش قلص الفارق في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، قبل أن يجنب ميليتاو فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هزيمته الثانية في آخر ثلاث مراحل بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبتجنبه الهزيمة الثالثة للموسم والأولى في الدوري أمام إلتشي منذ 1978 حين سقط في ملعب الأخير، أبقى ريال مدريد على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن إشبيلية الثاني المتعادل السبت مع سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها.

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