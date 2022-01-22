محمد صلاح يتعرض للسخرية.. اليكم السبب

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تعرض قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، لانتقادات كبيرة وسخرية واسعة بسبب تذبذب مستواه في مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

وفشل محمد صلاح في الظهور بأداء متوسط خلال مواجهة نيجيريا وهو ما جعل الصحافة والجماهير الإنجليزية تسخر من مستوى اللاعب مع منتخب مصر، وتؤكد أن محمد صلاح سيكون بلا فائدة بدون ليفربول.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن أداء محمد صلاح أمام نيجيريا أثار سخرية الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذكرت أن صلاح لم يتمكن من الظهور بنفس مستواه مع ليفربول بعد سيطرة منتخب نيجيريا على المباراة بالكامل.

وأضافت الصحيفة أن إحصائيات محمد صلاح تؤكد المستوى المتواضع للاعب أمام منتخب نيجيريا وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن نجم ليفربول لمس الكرة 35 مرة فقط منها أربع مرات داخل منطقة جزاء الخصم.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية الكشف عن إحصائيات محمد صلاح حيث حاول مراوغة دفاع نيجيريا مرتين فقط واحدة منهما كانت ناجحة، وسدد الكرة مرة واحدة فقط خلال المباراة بأكملها.

كما واجه صلاح حملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة السودان في ختام الدور الأول، حيث كتب أحدهم: “لا يسجل، لا يصنع، لا يلعب كرة القدم، الأفضل في العالم”.