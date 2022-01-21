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أرقام من أمم إفريقيا.. فوز واحد يكفي للتأهل وأبوبكر الهداف

21
JANUARY
2022
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أسدل الستار يوم الخميس على فعاليات الدور الأول "دور المجموعات" ببطولة كأس الأمم الإفريقية الـ33 المقامة حاليا في الكاميرون، وشهد هذا الدور العديد من الأرقام المميزة، إذ يتصدر الكاميروني فينسنت أبو بكر صدارة هدافي البطولة بخمسة أهداف، كما كفى فوز واحد فقط منتخبين للتأهل للدور التالي.

ولم يحرز المنتخب الموريتاني أي نقاط في دور المجموعات كونه الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الثلاثة في هذا الدور، بينما حقق منتخب واحد فقط العلامة الكاملة في الدور الأول وهو المنتخب النيجيري الذي فاز بجميع المباريات الثلاثة التي خاضها ليحصد تسع نقاط كاملة.
وكان رصيد النقاط الثلاثة كافيا لكل من منتخبي تونس وجزر القمر من أجل التأهل لدور الستة عشر في البطولة.
وحقق المنتخب التونسي الفوز الأكبر خلال هذا الدور على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة.
وسجل المنتخب الكاميروني أكبر عدد من الأهداف في الدور الأول لهذه البطولة بسبعة أهداف، كان من نصيب المهاجم فينسنت أبو بكر 5 أهداف منها.

وتأهل منتخبا جزر القمر وغامبيا للأدوار الإقصائية في أول مشاركة لهما في كأس إفريقيا، لتكن بذلك المرة الأولى التي ينجح فيها منتخبان يشاركان للمرة الأولى بالوصول للأدوار الإقصائية في ذات النسخة منذ أن حققت ذلك ساحل العاج والسنغال في 1965 (أول بطولة بنظام المجموعات).
وانتهت 10 مباريات من الدور الأول لهذه النسخة بالتعادل، بينما أشارت نتائج 19 مباراة إلى فوز أحد الفريقين بفارق هدف واحد، من بينها 15 مباراة انتهت 1-0.
ولُعبت 36 مباراة في دور المجموعات، شهدت تسجيل 68 هدفًا بمتوسط تهديف بلغ 1.89 للمباراة الواحدة.

أسدل الستار يوم الخميس على فعاليات الدور الأول "دور المجموعات" ببطولة كأس الأمم الإفريقية الـ33 المقامة حاليا في الكاميرون، وشهد هذا الدور العديد من الأرقام المميزة، إذ يتصدر الكاميروني فينسنت أبو بكر صدارة هدافي البطولة بخمسة أهداف، كما كفى فوز واحد فقط منتخبين للتأهل للدور التالي.

 ولم يحرز المنتخب الموريتاني أي نقاط في دور المجموعات كونه الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الثلاثة في هذا الدور، بينما حقق منتخب واحد فقط العلامة الكاملة في الدور الأول وهو المنتخب النيجيري الذي فاز بجميع المباريات الثلاثة التي خاضها ليحصد تسع نقاط كاملة.

وكان رصيد النقاط الثلاثة كافيا لكل من منتخبي تونس وجزر القمر من أجل التأهل لدور الستة عشر في البطولة.

وحقق المنتخب التونسي الفوز الأكبر خلال هذا الدور على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة.

وسجل المنتخب الكاميروني أكبر عدد من الأهداف في الدور الأول لهذه البطولة بسبعة أهداف، كان من نصيب المهاجم فينسنت أبو بكر 5 أهداف منها.

وتأهل منتخبا جزر القمر وغامبيا للأدوار الإقصائية في أول مشاركة لهما في كأس إفريقيا، لتكن بذلك المرة الأولى التي ينجح فيها منتخبان يشاركان للمرة الأولى بالوصول للأدوار الإقصائية في ذات النسخة منذ أن حققت ذلك ساحل العاج والسنغال في 1965 (أول بطولة بنظام المجموعات).

وانتهت 10 مباريات من الدور الأول لهذه النسخة بالتعادل، بينما أشارت نتائج 19 مباراة إلى فوز أحد الفريقين بفارق هدف واحد، من بينها 15 مباراة انتهت 1-0.

ولُعبت 36 مباراة في دور المجموعات، شهدت تسجيل 68 هدفًا بمتوسط تهديف بلغ 1.89 للمباراة الواحدة.

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