بعد عملية جراحية العام الماضي.. بيليه يعود للمستشفى مجددا

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قال وكيل أعمال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، لرويترز، الخميس، إن بيليه عاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية، حيث لا يزال يتلقى العلاج بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون العام الماضي.

وكانت شبكة (ئي.اس.بي.ان) التلفزيونية الرياضية ذكرت في وقت سابق الخميس، أن بيليه البالغ عمره 81 عاما، عاد لمستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو لإجراء جلسات علاج كيماوي جديدة.

وأضافت أن بيليه سيخضع لمزيد من الفحوصات لاكتشاف أي خلايا سرطانية محتملة جديدة.

وأشارت إلى أن حالة الأسطورة البرازيلي مستقرة وبوسعه مغادرة المستشفى الخميس، لكن بسبب اعتلال صحته لا يزال يخضع لعناية كبيرة.

وقال المركز الإعلامي التابع للمستشفى إنه لا يملك أي معلومات عن سبب دخول بيليه المستشفى.

وخضع بيليه، المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر 2021، وقضى نحو شهر تحت الرعاية.

لكنه أدخل مستشفى ألبرت اينشتاين مجددا الشهر الماضي لاستكمال العلاج الكيماوي وغادره في 23 ديسمبر.

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة، إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي من دون مساعدة.