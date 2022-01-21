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بعشرة لاعبين.. ريال مدريد إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

21
JANUARY
2022
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تغلب عشرة لاعبين من ريال مدريد على أجواء عدائية، ليحول الفريق تأخره بهدف في الوقت الإضافي إلى انتصار ثمين 2-1 على إلتشي، ويصعد لدور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الخميس.
 
وبعد انتهاء 90 دقيقة بدون أهداف، تقدم إلتشي عبر ركلة حرة احتسبها الحكم عقب طرد مارسيلو إثر عرقلته تيتي مورينتي.
 
وسدد المدافع المخضرم جونزالو فيردو ركلة حرة في الحائط البشري، لكن محاولته الثانية ارتطمت في قدم داني سيبايوس لاعب ريال مدريد لتبدل اتجاهها وتسكن شباك زميله الحارس أندريه لونين.
 
وأدرك ريال مدريد التعادل عندما تابع إيسكو تسديدة سيبايوس داخل منطقة الجزاء ليبدل اتجاه الكرة نحو شباك إلتشي.
 
وسجل البديل إيدن هازارد هدف الفوز إثر هجمة مرتدة، بعدما تلقى تمريرة بينية من ديفيد ألابا ليراوغ اكسل فيرنر حارس إلتشي ويضع الكرة في الشباك الخالية.
 
وجاءت نهاية المباراة مثيرة للجدل، بعدما سجل إلتشي هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، لكن الحكم ألغاه بسبب خطأ قبل الهدف.
 
وبعد رحلة طويلة في طريق العودة من السعودية بعد فوز ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني بانتصاره في النهائي 2-صفر على أتليتيك بيلباو الأحد الماضي، أراح مدربه كارلو أنشيلوتي العديد من لاعبيه الأساسيين.
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