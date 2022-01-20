ليفربول يهنئ صلاح وماني بتأهلهما لثمن نهائي كأس إفريقيا

A + A -

هنأ نادي ليفربول، نجميه، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ولاعب خط وسطه الغيني نابي كيتا، بتأهل منتخباتهم لثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

ونشر حساب نادي ليفربول على موقع "تويتر"، صورة مركبة للاعبين الثلاثة، وكتب: "تأهل ساديو، ونابي، وصلاح إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.. مبروك يا شباب".

وبلغ منتخبا السنغال وغينيا الدور ثمن النهائي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني تواليا في المجموعة الثانية، بينما حجزت مصر مقعدها بحلولها وصيفة في المجموعة الرابعة.

وتلعب السنغال مع الرأس الأخضر في الدور المقبل، فيما تنتظر مصر متصدر المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الجزائر، وكوت ديفوار، وسيراليون، وغينيا الاستوائية، في حين لم يتحدد بعد منافس غينيا.