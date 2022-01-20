living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. أول ظهور لميسي منذ إصابته بكورونا

20
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثلاثاء، التمارين الجماعية مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية العام الماضي.
 
وشوهد المهاجم يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على تويتر مغردًا: "ليو ميسي يعود إلى التمارين الجماعية".
 
وأصيب المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الأرجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.
 
وأعلن سان جرمان في الخامس من الشهر الحالي أنه عاد إلى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية، إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة إلى المنافسات.
 
وغاب لاعب برشلونة الإسباني السابق عن الفوز على فان في كأس فرنسا، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري (تعادل 1-1 مع ليون والفوز 2-صفر ضد بريست السبت الماضي).
 
ولم تجر الأمور حتى الآن كما رغب بها ميسي وجماهير سان جرمان منذ انتقاله الدراماتيكي من برشلونة الصيف الماضي، إذ لم يظهر بعد المستويات التي أدهش بها العالم على مدى عقدين من الزمن.
 
وسجل هدفًا واحدًا في 11 مباراة في الدوري، إلا أنه أحرز 5 أهداف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
 
وغاب عن 10 مباريات في الدوري منذ أغسطس الماضي بسبب الإصابات البدنية أو العودة المتأخرة من النافذة الدولية مع المنتخب الأرجنتيني أو فيروس كورونا.
 
وعاود التمارين الفردية، الخميس الماضي، وقال ميسي في رسالة على إنستغرام: "لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما كنت أعتقد كي أتعافى كليًا، لكنني على وشك التعافي وأتطلع إلى العودة إلى الملعب".
 
ومن المتوقع أن يعود ميسي ضد رينس السبت في الدوري، علمًا بأن سان جرمان يلاقي ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن يقام لقاء الذهاب في باريس في 15 من الشهر المقبل.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout