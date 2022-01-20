living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة لبنان (تحت ال18) في كرة السلة مباريات الدور الثاني السبت والاحد

20
JANUARY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ينطلق السبت 22 كانون الثاني الجاري  الدور الثاني لبطولة لبنان في كرة السلة لما دون 18 سنة للذكور والاناث التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة السلة وبرعاية "سبورتس مانيا"- دبي.
 
فلدى الذكور،  تأهل 16 فريق وهم: يشوع - فيطرون - المطيلب - جسر الباشا - أطلس - الكهرباء - السلام صليما - انترانيك انطلياس - أحياء الرياضة - الرياضي - تشامبس - عندقت - الأنطونية - الشانفيل -هوبس المتن و انيبال. 
 
ويتأهل الفريق الفائز في كل مباراة الى الدور ربع النهائي.
 
ولدى الاناث تأهلت ستة فرق الى الدور الثاني وقسمّت الى مجموعتين :
 
-المجموعة الأولى: هوبس - تشامبس - المطيلب. 
- المجموعة الثانية: انترانيك سن الفيل - الرياضي – بيبلوس. 
 ويتأهل اول فريقين من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.
 
وفي ما يلي مباريات السبت والاحد  على ملعبي الكهرباء و"كلاتش"  :
*اناث: يواجه هوبس فريق تشامبس وانترانيك يواجه الرياضي
*ذكور:
- هوبس المتن - جسر الباشا 
- الكهرباء - السلام صليما
 - الرياضي- تشامبس
- عندقت - الأنطونية
- يشوع - فيطرون
- انترانيك - احياء الرياضة
على صعيد آخر،أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة انه قرر السماح بحضور 30 شخص من كل فريق  لمشاهدة  المباريات  شرط أن يكونوا تلقوا جرعتي  اللقاح ضد "كورونا" مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية.كما يسمح لمدربي الفئات العمرية من الفرق الاخرى  بحضور مباريات الفرق  المنافسة لهم ودائماً بحسب الارشادات الطبية.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout