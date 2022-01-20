بطولة لبنان (تحت ال18) في كرة السلة مباريات الدور الثاني السبت والاحد

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ينطلق السبت 22 كانون الثاني الجاري الدور الثاني لبطولة لبنان في كرة السلة لما دون 18 سنة للذكور والاناث التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة السلة وبرعاية "سبورتس مانيا"- دبي.

فلدى الذكور، تأهل 16 فريق وهم: يشوع - فيطرون - المطيلب - جسر الباشا - أطلس - الكهرباء - السلام صليما - انترانيك انطلياس - أحياء الرياضة - الرياضي - تشامبس - عندقت - الأنطونية - الشانفيل -هوبس المتن و انيبال.

ويتأهل الفريق الفائز في كل مباراة الى الدور ربع النهائي.

ولدى الاناث تأهلت ستة فرق الى الدور الثاني وقسمّت الى مجموعتين :

-المجموعة الأولى: هوبس - تشامبس - المطيلب.

- المجموعة الثانية: انترانيك سن الفيل - الرياضي – بيبلوس.

ويتأهل اول فريقين من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

وفي ما يلي مباريات السبت والاحد على ملعبي الكهرباء و"كلاتش" :

*اناث: يواجه هوبس فريق تشامبس وانترانيك يواجه الرياضي

*ذكور:

- هوبس المتن - جسر الباشا

- الكهرباء - السلام صليما

- الرياضي- تشامبس

- عندقت - الأنطونية

- يشوع - فيطرون

- انترانيك - احياء الرياضة

على صعيد آخر،أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة انه قرر السماح بحضور 30 شخص من كل فريق لمشاهدة المباريات شرط أن يكونوا تلقوا جرعتي اللقاح ضد "كورونا" مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية.كما يسمح لمدربي الفئات العمرية من الفرق الاخرى بحضور مباريات الفرق المنافسة لهم ودائماً بحسب الارشادات الطبية.