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كارثة وبائية" تصيب منتخب تونس قبل المباراة الحاسمة

20
JANUARY
2022
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، إصابة 12 لاعبًا في صفوف منتخب بلاده بفيروس "كوفيد-19"، قبل المباراة الحاسمة ضد غامبيا المقررة الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس الأمم الإفريقية.
 
وكتب الاتحاد التونسي على صفحته في "فيسبوك": "مساء (الأربعاء)، شارك اللاعبون في حصة تدريبية بحضور 16 لاعباً وفي غياب البقية (من 28 لاعبا في التشكيلة الرسمية للنهائيات) بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19"، في وقت يأمل فيه "نسور قرطاج" حسم بطاقتهم الى الدور ثمن النهائي.
 
وأضاف أن "الفحوصات كشفت الثلاثاء إصابة علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وهبي الخزري وعلي جمال ومحمد أمين بن حميدة الذين تم عزلهم عن المجموعة".
 
وتابع ان الفحوصات أثبتت شفاء محمد دراغر، بينما يخضع خمسة لاعبين آخرين مصابين في بداية البطولة، بشكل منتظم لاختبارات سريعة على أمل أن تصبح سلبية قبل المباراة ضد غامبيا.
 
وكانت تونس أنعشت آمالها في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزها الكبير على موريتانيا 4-صفر الأحد عقب خسارتها أمام مالي صفر-1 في الجولة الأولى.
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