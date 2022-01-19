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كيروش مهاجما الكاف: أعد كتابا عن "نكات كرة القدم"

19
JANUARY
2022
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بلهجة ساخرة، نصح المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش وسائل الإعلام بـ"توظيف خبراء" لتعلم كيفية قراءة طريقة لعب "الفراعنة"، منتقدا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عشية مواجهة السودان بالجولة الأخيرة في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.
  
وقال كيروش خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الثلاثاء، إنه "مع تفشي فيروس كورونا تغير العالم، تغير المجتمع، وتغيرت كرة القدم. الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو النقد الموجه إلينا (كمدربين). لكننا لسنا سحرة. نحن نبذل قصارى جهدنا. ينتقدوننا في التلفزيون وفي وسائل الإعلام. هذا جزء من العرض ونحن مستعدون له".
 
وأضاف ردا على سؤال أحد الصحفيين: "عندما يوزع الكاف أوراق تشكيلات المباريات حيث بدا أننا نلعب 5-5-0 (في مواجهة نيجيريا)، فإنني سأضع ذلك في كتاب أكتبه حاليا عن نكات كرة القدم".
 
وكان المدرب يرد على انتقادات وجهت له، بعد نشر خطة "مزيفة" تظهر أن منتخب مصر يلعب بخطة 5-5-0 قبل أول لقاء أمام نيجيريا، الذي خسره "الفراعنة" بهدف نظيف.
 
وتابع: "ليس كاف من يدفع راتبي، بل الاتحاد المصري. لا يمكنني فعل شيء من أجلكم (لشرح خطة اللعبة) بعد المباراة، سأكون سعيدا بالمساعدة".
 
وأردف البرتغالي الذي سيخوض مواجهة حاسمة أمام "صقور الجديان" للتأهل إلى دور الـ16، الأربعاء: "من قبل، كنا نعلم أن هناك محترفين في الصحافة يعرفون قراءة المباريات عندما يكتبون عنها، والآن علينا أن نشرح نظام اللعبة للكاف!".
 
وقال إن "مشكلتي هي أنه إذا قدمت تشكيلتي قبل ساعة ونصف من المباراة، لا أعرف بيد من ستنتهي هذه الورقة، ربما في يد المنافس".
 
وأضاف: "أنصحكم بتوظيف خبراء لقراءة اللعبة وستفهمون النظام الذي نلعب به. نحن نحترم الآراء المتواضعة، هذا رأيي. كرة القدم هي لعبة آراء وأخطاء".
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