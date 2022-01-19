A + A -

أنقذ أشرف حكيمي، منتخب المغرب من الخسارة أمام الغابون، بعدما أدرك هدف التعادل لـ"أسود الأطلس" 2-2، في مباراة أقيمت أمس، ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا.

وتفاعل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع هدف حكيمي، زميله في باريس سان جيرمان، ونشر صورة للنجم المغربي عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق: "مجنون.. هل أنت مريض أم ماذا؟ في إشارة إلى روعة الهدف الذي سجله حكيمي.

مبابي يتفاعل ويعلق على هدف حكيمي في شباك الغابون

وجاء هدف حكيمي في شباك الغابون من ركلة حرة، نفذها المدافع المغربي بطريقة متقنة، في الدقيقة 84.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة، فيما حجز منتخب الغابون البطاقة الثانية.