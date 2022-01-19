موامبا: لهذا قلت إن على إريكسن مراجعة قرار العودة

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كشف لاعب وسط بولتون واندرارز السابق فابريس موامبا، عن سبب تصريحاته الصحفية التي قال فيها إنه يشعر بالقلق من احتمال انضمام الدنماركي كريستيان إريكسن لنادي برنتفورد الإنجليزي، بعد تعافيه من أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة فريقه الافتتاحية في كأس أوروبا يونيو الماضي.

وردا على تقارير لوسائل إعلام بريطانية تحدثت عن تقديم برنتفورد عرضا لإريكسن، قال موامبا لصحيفة "تايمز" البريطانية، الثلاثاء: "مثل أي شخص آخر، أنا متحمس لعودة كريستيان المحتملة للدوري الممتاز، لكني أثق أنكم تتفهمون سبب قلقي أيضا".

وأضاف موامبا: "كشخص عانى من قصور في القلب في ملعب كرة القدم، أجد صعوبة في التفكير في أنه يمكنني الذهاب لمشاهدة كريستيان وهو يلعب".

وتابع: "المساعدة الطبية التي تلقاها كريستيان بهذه السرعة والفعالية بعد إصابته بالأزمة القلبية ربما تكون أحد الأسباب التي تجعله يأمل في استئناف مسيرته".

واختتم حديثه بالقول: "دالي بليند يلعب بجهاز تنظيم ضربات القلب لذا يمكن القيام بذلك على أعلى مستوى، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالحالة الجسدية لكن الجانب النفسي ومشاعر الأسرة التي قد يكون الأمر قاسيا عليها".

وأجبر موامبا على الاعتزال في سن 24 عاما بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2012، وشارف على الموت بعد أن توقف قلبه لمدة 78 دقيقة، لكنه تعافى بعد قضاء 4 أسابيع في المستشفى.

أما إريكسن البالغ من العمر 29 عاما، فلم يلعب منذ الأزمة الصحية الخطيرة التي ألمّت به في مباراة فريقه أمام فنلندا العام الماضي.

وقال الدولي الدنماركي في وقت سابق هذا الشهر، إنه يستهدف المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، وذلك بعد التقدم الذي حققه في برنامج التعافي من الأزمة القلبية.

وكان إنتر ميلان الإيطالي قد فسخ عقد إريكسن في ديسمبر، بعد منع الدولي الدنماركي من اللعب في إيطاليا بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.