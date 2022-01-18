تزلج : سباقات دولية للرجال والسيدات والناشئين في 24 و25 و26 الجاري بالأرز

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ينظّم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج سباقات دولية في التزلج الألبي في 24 و25 و26 كانون الثاني الجاري في التعرّج القصير والتعرّج الطويل على منحدرات جبران خليل جبران في الأرز.

على الأندية التي تود تسجيل لاعبيها إرسال الأسماء والأعمار إلى الإتحاد قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس 20 الجاري.وفي ما يلي نظام السباقات:

- يُعتمد نظام الاتحاد الدولي في سحب القرعة.

- الزامية حضور إجتماع رؤساء الفرق مع تفويض خطي من النادي وإلا تشطب أسماء اللاعبين من السباق.

- يحدد نوع السباق أثناء إجتماع الفرق بعد الإطلاع على نوعية الثلج.

- يعقد الإجتماع الأول لرؤساء الفرق عند الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل الواقع في 23 الجاري في فندق "سيدروس" (الأرز) .

-على كل نادٍ تفويض شخص واحد لتمثيله في الإجتماع وأثناء السباق وله الحق وحده بتقديم الإعتراض.

- سوف تحتسب نتائج هذه السباقات لبطولة لبنان.

- على كل لاعب أن يكون قد وقَع على الـ" Athlete’s Declaration " للتمكّن من المشاركة في السباق والا يمنع من المشاركة من قبل المندوب الدولي.