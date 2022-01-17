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الجائزة الكبرى لقبرص في الرماية والمركز الثاني للبنانية ليا قربان

17
JANUARY
2022
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أحرزت الرامية اللبنانية الدولية ليا قربان المركز الثاني في "الجائزة الكبرى لقبرص  في الرماية "التي نظمها الاتحاد القبرصي للرماية تحت اشراف الاتحاد الدولي  .وفي التفاصيل وفي التصفيات التمهيدية،  احتلت قربان،التي واكبها رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الرماية والصيد بيار جلخ،المركز الاول مسجلة 102 نقطة تليها البولندية ساندرا برنال ب101 نقطة فالقبرصية مادينا كوشكاروفا ب82 نقطة وتأهلت الراميات الثلاث الى النهائيات .
 
وفي الجولة النهائية على 25 طبق ،خطفت البولندية برنال المركز الاول مسجلة 22 نقطة لتحل قربان في المركز الثاني ب21 نقطة وبفارق طبق واحد.
وبعد تحقيقها المركز الثاني،هنأ جلخ ،باسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة اللعبة ، الرامية قربان على النتيجة الممتازة التي حققتها في قبرص والتي تظهر المستوى المتقدّم للرماية اللبنانية في المحافل الخارجية.
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