living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

17
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم، التي أجريت اليوم الاثنين، في كوالالمبور، عن مجموعات متوازنة في غرب وشرق القارة.
 
وأوقعت القرعة، نادي الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الأولى بمواجهة أندية الريان القطري، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من الدور التمهيدي "3".
 
في المقابل ضمت المجموعة الثانية أندية الجزيرة الإماراتي، والشباب السعودي، ومومباي الهندي، والقوة الجوية العراقي، في حين تضمنت المجموعة الثالثة كلا من فولاد خوزستان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وآهال التركماني، والغرافة القطري.
 
وفي منطقة الشرق، يبرز نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل نسخة العام 2017، الذي يلعب بالمجموعة السادسة إلى جانب شاندونغ تايشان الصيني، وليون سيتي السنغافوري، والفائز من الدور التمهيدي "4".
 
ويلعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بطل عام 2016 في المجموعة الثامنة، إلى جانب يوكوهاما مارينوس الياباني، وهوانغ انه غيا لاي الفيتنامي، والفائز من الدور التمهيدي "1".
 
نتيجة قرعة دور المجموعات
 
الغرب
 
- المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، الريان (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، الفائز من الدور التمهيدي "3".
 
- المجموعة الثانية: الجزيرة (الإمارات)، الشباب (السعودية)، مومباي (الهند)، القوة الجوية (العراق).
 
- المجموعة الثالثة: فولاد خوزستان (إيران)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، آهال (تركمانستان)، الغرافة (قطر).
 
- المجموعة الرابعة: الدحيل (قطر)، سيباهان (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي "1".
 
- المجموعة الخامسة: السد (قطر)، الفيصلي (السعودية)، الوحدات (الأردن)، الفائز من الدور التمهيدي "2"
 
الشرق
 
- المجموعة السادسة: شاندونج تايشان (الصين)، أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، ليون سيتي (سنغافورة)، الفائز من الدور التمهيدي "4".
 
- المجموعة السابعة: باثوم يونايتد (تايلاند)، جيونام دراجونز (كوريا الجنوبية)، يونايتد سيتي (الفلبين)، ملبورن سيتي (أستراليا).
 
- المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، هوانج إنه جيا لاي (فيتنام)، الفائز من الدور التمهيدي "1".
 
- المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، جوانجزهو (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، الفائز من الدور التمهيدي "3".
 
- المجموعة العاشرة: شنغهاي بورت (الصين)، تشيانجراي يونايتد (تايلاند)، كيتشي (هونج كونج)، الفائز من الدور التمهيدي "2".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout