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اتحاد التايكواندو عمّم ترتيب بطولة لبنان للأندية- 2021

17
JANUARY
2022
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المون لاسال(15 لقباً)،السيدة(3)،الناووس(2)، النسر الأسود وتايكون وانترانيك انطلياس  (1)  
 
عمّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو  الترتيب العام للأندية الفائزة ببطولات لبنان لعام 2021 في البومسيه (القتال الوهمي) والكيوروغي(القتال الحر) لجميع الفئات العمرية بعد تنفيذ كافة روزنامة العام الفائت .ويلاحظ أن نادي المون لاسال أحرز 15 لقباً يليه نادي السيدة ب3 القاب فنادي الناووس بلقبين وكل من  اندية النسر الأسود وتايكون وانترانيك انطلياس لقباً واحداً .وسبق للاتحاد أن أقام حفل توزيع الكؤوس والجوائز وكرّم ابطاله وبطلاته خلال  الحفل السنوي الذي أقامه في مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل).
 
القتال الوهمي
 
 
وفي ما يلي ترتيب فئة البومسيه:
* فردي لفئة  الذكور (8-9-10-11 سنة)
1-ناووس
1-تايكون
2-المون لاسال 
 
 
* فردي لفئة الاناث (8-9-10-11 سنة)
1-المون لاسال
2-انترانيك انطلياس
3-انور الرياضي
 
 
*فئة الزوجي  لفئة  الذكور والاناث(8-9-10-11 سنة) 
1-انترانيك انطلياس
2-السيدة
 
 
 
*فردي لفئة الذكور (12-13-14 سنة) 
1-السيدة
2-المون لاسال
 
 
* فردي لفئة الاناث  (12-13-14 سنة) 
1-السيدة
2-المون لاسال
3-انترانيك انطلياس
 
 
 
* زوجي و فريق لفئة (12-13-14 سنة) 
1-المون لاسال
2-السيدة
3- ناووس
 
 
*- الاسلوب الحر  لفئة الذكور(12-13-14 سنة) :
1-المون لاسال
 
 
 
*-فئة الذكور(15-16-17 سنة)  
1-السيدة
2-أنور الرياضي
 
 
* فئة  الاناث(15-16-17 سنة)  
1-المون لاسال
2-سكوادرا
 
 
* الأسلوب الحر لفئة الاناث(15-16 -17 سنة)
1-المون لاسال
 
 
*فردي رجال(فوق ال18 سنة) 
1-المون لاسال
2-النسر ألاسود
3-تايكون
 
*فردي سيدات(فوق ال18 سنة) 
1-المون لاسال
2-النسر الأسود 
3-اللويزة
 
*زوجي و فريق  لفئة الرجال 
1-المون لاسال
1-النسر الأسود
 
 
* الأسلوب الحر لفئة الرجال 
1-الناووس
 
* الاسلوب الحر  لفئة السيدات 
1- المون لاسال
 
القتال الحر
 
وفي ما يلي الترتيب العام للأندية في القتال الحر(كيوروغي):
* فئة الذكور(12-13-14 سنة)
1-المون لاسال
2-كومبات ارينا
3-انترانيك انطلياس
 
* فئة الاناث(12-13-14 سنة)
1-المون لاسال
2-كومبات ارينا
3-ليبانيز تايكون كوان
 
* فئة  الذكور(15-16-17 سنة)
1-المون لاسال
2-اللواء الرفيد
3-انترانيك انطلياس
 
*فئة الاناث(15-16-17 سنة)
1-المون لاسال
2-انور الرياضي
3-سكوادرا
* فئة الرجال(فوق ال18 سنة) 
1-المون لاسال
2-الانترانيك انطلياس
3-بودا 
 
*فئة  السيدات(فوق ال18 سنة)
1-المون لاسال
2-أنور الرياضي
3-بودا
 
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