سلة لبنان: ابرز الاحصاءات من مباراة الرياضي والشانفيل

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ضمن منافسات الاسبوع الحادي عشر خلال فعاليات الدرجة الاولى ببطولة لبنان لكرة السلة، حقق فريق الرياضي فوزاً مستحقاً بنتيجة 90 - 71 وبفارق 19 نقطة نقاط امام فريق الشانفيل في لقاء الذي اقيم على ارض ملعب مدرسة المرميين في ديك المحدي امام اقل من 300 مشجع في المدرجات بسبب انتشار فيروس كورونا.

واتت ابرز احصاءات المباراة على الشكل التالي:

نسبة نجاح التسديدات من جميع المسافات: 44 % للشانفيل و53 % للرياضي.

نسبة التسجيل من مسافة النقطتين: 54% للشانفيل و62% للرياضي.

نسبة التسجيل من مسافة الـ3 نقاط: 33% للشانفيل و40% للرياضي.

الكرات المرتدة "ريباوند": 30للشانفيل و33للرياضي.

التمريرات الحاسمة: 18للشانفيل و25 للرياضي.