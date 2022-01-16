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انتهاء آمال دجوكوفيتش في المشاركة ببطولة أستراليا المفتوحة

16
JANUARY
2022
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أيّدت المحكمة الاتحادية في أستراليا قرارًا حكوميًا يقضي بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش لدخول البلاد لتنهي آمال المصنف الأول عالميًا في المنافسة ببطولة أستراليا المفتوحة والفوز باللقب الكبير رقم 21 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.


واستمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة الذين أوضحوا أن استمرار وجود ديوكوفيتش في بلادهم من شأنه تعزيز الاتجاه المعارض للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.


وتسبب قرار بإعفاء دجوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح والسماح له بدخول البلاد والمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم في جدال واسع النطاق في أستراليا وأصبحت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس موضوعا سياسيا شائكا لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في أيار المقبل.

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