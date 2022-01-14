نيس يعزز وصافته بفوز مستحق امام نانت

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ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات الدوري الفرنسي " الليغ 1 "، عزز نادي نيس من مركزه الثاني في جدول الترتيب بفوزه المستحق والصعب امام نانت وبواقع 2-1 ليواصل الفريق الكناري تواجده في وسط الترتيب وفي المركز التاسع.

وفي الشوط الاول قدم لاعبو نيس اداء هجومي قوية وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي نانت في مناطقهم الدفاعية وضغط اصحاب الأرض بشكل كبير ولكن التنظيم الدفاعي الكبير للاعبي نانت صعّب من مهمة لاعبي نيس وشهدت الدقيقة 21 منح حكم اللقاء ضربة جزاء لنيس انبرى إليها غاسبر دولبرغ والذي نجح في منح نيس التقدم، ورغم تأخرهم بهدف الا ان لاعبي نانت فشلوا في القيام بأي ردة فعل تذكر حيث غابت خطورتهم بشكل كبير وسط سيطرة للاعبي نيس على الكرة وانما بوتيرة هجومية اقل لتغيب خطورة ايضاً أصحاب الارض وبعدها نجح لاعبو الكناري استغلال عقم لاعبي نيس لينجح اندريه غيرتوتو من منح نانت هدف التعادل في الدقيقة 45 ولينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو نيس بقوة منذ البداية في محاولة لاقتناص هدف التقدم مرة اخرى وأثمر هذا الضغط عن هدف جميل سجله لاعب الوسط كيفرن تورام في الدقيقة 56 وبعدها حاول لاعبو الكناري القيام بردة فعل سريعة في ظل التفوق الكبير للاعبي نيس في وسط الملعب، وبعدها هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير بين الجانبين حيث حاول لاعبو نيس الاحتفاظ بالكرة لاطول فترة ممكنة في ظل غياب أي ردة هجومية من جانب لاعبي نانت حيث غابت الخطورة على مرمى الفريقين وليبدأ بعدها مدربا الفريقين في إجراء التعديلات اللازمة في صفوفهم من اجل تحسين الاداء الهجومي وخصوصاً من جانب لاعبي نانت، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة رمى لاعبو نانت كل ثقلهم الهجومية الى الأمام في محاولة لاقتناص هدف التعادل وتحصّل لودوفيك بلاس على محاولة خطيرة مرت بمحاذاة القائم ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي نانت ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم لتنتهي المباراة بفوز نيس وبواقع 2-1.