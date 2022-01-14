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استبعاد لاعب من منتخب البرازيل لعدم حصوله على لقاح كورونا

14
JANUARY
2022
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استبعد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني رينان لودي، من مواجهتي الإكوادور وباراغواي في تصفيات كأس العالم، لعدم حصوله على جرعة كاملة من لقاح ضد فيروس كورونا.
وأبلغ تيتي، الذي أعاد داني ألفيس وفيليب كوتينيو لتشكيلته، الخميس، الصحفيين: "استبعد لودي لعدم تطعيمه. فقد فرصة المنافسة على مركز".
 
وقال جونينيو باوليستا منسق المنتخب البرازيلي إن المدافع نال الجرعة الأولى من اللقاح في العاشر من يناير الجاري، لذا لن يسمح له بالسفر إلى الإكوادور لخوض مباراة يوم 27 هذا الشهر، قبل مواجهة باراغواي بعدها بـ5 أيام.
 
وأضاف جونينيو أن الإكوادور تشترط التطعيم الكامل لدخول البلاد.
 
ويوجد لودي حاليا في السعودية مع فريقه الذي يواجه أتلتيك بلباو، الخميس، في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية.
 
وتأهلت البرازيل بالفعل للنهائيات في قطر، وتتصدر تصفيات أميركا الجنوبية قبل 5 مباريات على النهاية.
 
وخرج نيمار من التشكيلة أيضا بسبب إصابة بالكاحل، بينما عاد ألفيس، الذي شارك في المباريات الرسمية مع برشلونة الأسبوع الماضي، للمنتخب لأول مرة منذ غادر فريق ساو باولو في سبتمبر الماضي.
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