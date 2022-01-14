بالأربعة.. الكاميرون أول المتأهلين لدور الـ16 بأمم إفريقيا

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سجل فنسو أبو بكر وتوكو إيكامبي ثنائيتين، في فوز كاسح للكاميرون صاحبة الضيافة 4-1 على إثيوبيا، لتصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا، الخميس.

وتقدمت إثيوبيا بشكل مفاجئ عبر داوا هوتيسا، لكن الكاميرون انتفضت للمباراة الثانية على التوالي، ورفع القائد أبو بكر رصيده في البطولة إلى 4 أهداف، كما هز إيكامبي الشباك مرتين.

ويملك المنتخب المضيف 6 نقاط من مباراتين، وضمن على الأقل مقعدا في دور الـ16 كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتلتقي الكاميرون مع الرأس الأخضر في آخر مباراة بالمجموعة، يوم الإثنين.