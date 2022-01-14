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وليامز يقود بيلباو للإطاحة بأتليتيكو من كأس السوبر الإسبانية

14
JANUARY
2022
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سجل البديل نيكو وليامز هدفا متأخرا في الشوط الثاني ليحول أتليتيك بيلباو حامل اللقب تأخره إلى فوز 2-1 على أتليتيكو مدريد بطل الدوري في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية.
 
وضرب بيلباو موعدا مع ريال مدريد، الذي هزم غريمه برشلونة 3-2 الأربعاء، في النهائي يوم الأحد.
 
وبعد شوط أول بطيء في استاد الملك فهد بالرياض استيقظ الفريقان حين تقدم أتليتيكو بعد مرور ساعة عن طريق حارس بيلباو أوناي سيمون بالخطأ في مرماه.
 
وقابل جواو فيلكس ركلة ركنية من ليمار وحولها برأسه لترتطم الكرة بالقائم ثم اصطدمت بظهر سيمون لتعبر خط المرمى.
 
وتعادل بيلباو بضربة رأس أخرى عقب ركلة ركنية ليسجل يراي ألباريز من مسافة قريبة في الدقيقة 77.
 
واشتد الضغط على أتليتيكو وأنقذ الحارس يان أوبلاك ثلاث فرص خطيرة.
 
لكن أوبلاك الرائع لم يتمكن من منع تسديدة وليامز المنخفضة من متابعة لكرة مرتدة ليضمن الانتصار قبل تسع دقائق على النهاية.
 
وتعرض خوسيه خيمنيز مدافع أتليتيكو للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل قوي ضد إنييجو مارتينيز.
 
وأبلغ وليامز، الشقيق الأصغر للمهاجم إنياكي، الصحفيين "حلمت بهذه اللحظة مع شقيقي في الكثير من الأوقات".
 
وأضاف "هدفهم كان ضربة قوية لكننا أقوياء وعرفنا كيف نتعافى ونحن مستعدون لأي تحديات والآن سنواجه منافسا صعبا وهو ريال مدريد وسنقاتل ونتمنى الفوز بكأس السوبر مجددا".
 
ووقع أتليتيكو، صاحب المركز الرابع في الدوري بفارق 16 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد، في مأزق وازداد الضغط على مدربه دييجو سيميوني.
 
وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا "لم ندافع جيدا ويجب أن نعمل ونتحسن. نؤمن بالعمل الذي نؤديه ونسعى للتحسن ويجب علينا ذلك. نفتقد الشراسة المطلوبة".
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