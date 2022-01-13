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كلوب: صلاح سيجدد.. وهذا وجه الشبه بينه وبين ميسي ورونالدو

13
JANUARY
2022
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تنبأ يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بأن يوقع محمد صلاح عقدا جديدا مع النادي ويستمر في مسيرته "مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".
 
وصلاح الذي تبقى له 18 شهرا في عقده الحالي، بدأ محادثات مع ليفربول بشأن التمديد لكنه لم يحصل على ما وصفه بالعرض المقبول.
 
وقال في مقابلة مع مجلة "جي كيو"، مؤخرا، إنه لم يبالغ في طلباته وإنه يريد فقط تقديرا لكل ما فعله من أجل النادي.
 
وصرح كلوب بأنه "متفائل للغاية" بشأن بقاء نجم ليفربول، موضحا أنه ليس ثمة شيء غير متوقع بشأن طول المفاوضات الحالية.
 
وأضاف: "أعرف أن مو يريد البقاء. نريده أن يبقى. هذا موقفنا. هذه الأمور تستغرق وقتا. لا يمكنني تغييرها. أعتقد أن كل شيء في مكان مناسب الآن".
 
وجرى ترشيح صلاح البالغ 29 عاما لنيل جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم هذا العام، علما أنه أحرز 16 هدفا وساعد في إحراز 9 أهداف أخرى خلال الموسم الجاري.
 
ونال الجناح المصري الذي يشارك مع منتخب بلاده حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عدة تقديرات، ففاز بجائزة الحذاء الذهبي أو تشاركها خلال موسمين من أول 4 مواسم كاملة له مع ليفربول، ومن المتوقع أن يفوز بها مرة أخرى.
 
ويعرف صلاخ أيضا بالعمل الجاد على لياقته، الأمر الذي دفع كلوب للاعتقاد بأن صلاح يمكن أن يزدهر في منتصف الثلاثينات مثل ميسي ورونالدو.
 
وأضاف كلوب: "شخصيته، عزمه، الطريقة التي يتدرب بها، معدل العمل. لا يصدق، هو أول من يحضر وآخر من يغادر. يفعل كل شيء، يعرف جسمه ويعرف ما يفعله. يحاول أن يتحسن طوال الوقت".
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