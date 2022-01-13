دورة نادي مار روكز بالتنس: لقب الفردي للناطور والزوجي للزين وسليم

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نظّم نادي مار روكز الرياضي - القليعات دورة تنس للرجال (فردي وزوجي) خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة تحت إشراف الإتحاد اللبناني للتنس وبرعاية Modern Tennis Methodology في الولايات المتحدة الأميركية.

شارك في الدورة 64 لاعب من الأسماء المعروفة على صعيد اللعبة وتنافس على المركز الأول في فئة فردي الرجال اللاعبان رغيد الزين ومصطفى الناطور وفاز الأخير (6-1)(6-2) بعد مباراة شهدت سيطرته على معظم فتراتها.

كما فاز في فئة زوجي الرجال رغيد الزين و مؤيد سليم على كارل بربريان وزافين دربدروسيان(7-6)(6-3) بعد مباراة حماسية.

وفي الختام،وزعت الكؤوس والجوائز المالية على اللاعبين الفائزين الأوائل والتي بلغت 12 مليون ليرة لبنانية من قبل رئيس النادي الأب وديع السقيّم ومنظم الدورة والمسؤول عن الأنشطة الرياضية في المدرسة والنادي مدرب التنس فيليب متى ، إضافة إلى المدرب الدولي الوطني ريشار الحاج والمدرب إيلي شامي اللذين ساهما بإنجاح الدورة.

يشار الى أن نادي مار روكز بصدد التحضير لدورتي تنس في الربيع والصيف المقبلين بجوائز مالية تفوق الخمسين مليون ليرة لبنانية.