living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة نادي مار روكز بالتنس: لقب الفردي للناطور والزوجي للزين وسليم

13
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّم نادي مار روكز الرياضي - القليعات دورة تنس للرجال (فردي وزوجي) خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة تحت إشراف الإتحاد اللبناني للتنس وبرعاية    Modern Tennis Methodology  في الولايات المتحدة الأميركية. 
 
شارك في الدورة 64  لاعب من الأسماء المعروفة على صعيد اللعبة وتنافس على المركز الأول في  فئة فردي الرجال  اللاعبان رغيد الزين ومصطفى الناطور وفاز الأخير (6-1)(6-2) بعد مباراة شهدت سيطرته على معظم فتراتها.
 
كما فاز في فئة زوجي الرجال رغيد الزين و مؤيد سليم على كارل بربريان وزافين دربدروسيان(7-6)(6-3) بعد مباراة حماسية. 
 
وفي الختام،وزعت الكؤوس والجوائز المالية على اللاعبين الفائزين الأوائل والتي بلغت 12  مليون ليرة لبنانية من قبل  رئيس النادي الأب وديع السقيّم ومنظم الدورة والمسؤول عن الأنشطة الرياضية في المدرسة والنادي  مدرب التنس فيليب متى ، إضافة إلى المدرب الدولي الوطني ريشار الحاج والمدرب إيلي شامي اللذين ساهما بإنجاح الدورة.
 
يشار الى أن  نادي مار روكز بصدد التحضير لدورتي تنس في الربيع والصيف المقبلين بجوائز مالية تفوق الخمسين مليون ليرة لبنانية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout