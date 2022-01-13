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بالبيردي يمنح الريال الفوز على برشلونة

13
JANUARY
2022
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أنهى فيدريكو بالبيردي هجمة مرتدة رائعة في الشباك في الوقت الإضافي ليمنح ريال مدريد الفوز 3-2 على غريمه التقليدي برشلونة في مواجهة مثيرة بقبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في العاصمة السعودية الرياض.
 
وتأهل ريال مدريد إلى النهائي يوم الأحد القادم وسيواجه الفائز من مواجهة أتليتيك بيلباو حامل اللقب وأتليتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني في الرياض.
 
وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لصالح ريال مدريد من هجمة مرتدة في الشوط الأول، لكن لوك دي يونج عادل النتيجة قبل الاستراحة بعد خطأ من مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو.
 
وأعاد كريم بنزيمة التقدم لريال مدريد بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الثاني من متابعة لكرة مرتدة أمام المرمى، لكن ضربة رأس من البديل أنسو فاتي، الذي كان يشارك في مباراته الأولى منذ نوفمبر، أرسلت المباراة إلى وقت إضافي.
 
وسجل ريال مدريد هدف الانتصار من هجمة مرتدة أخرى، حيث مرر رودريجو كرة عرضية منخفضة داخل المنطقة، وخدع فينيسيوس دفاع برشلونة بمحاولته التسديد لكنه ترك الكرة إلى بالبيردي الذي وضعها بسهولة في المرمى.
 
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ودخل ريال مدريد المباراة وهو المرشح للفوز لكن متصدر الدوري الإسباني عانى أمام برشلونة.
 
وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مؤتمرا صحفيا "لعبنا بفاعلية في الهجمات المرتدة وأحرزنا ثلاثة أهداف رائعة".
 
واعتمد ريال مدريد على الدفاع والانطلاق في هجمات مرتدة لفينيسيوس جونيور وبنزيمة.
 
وسيطر فريق المدرب تشابي هرنانديز المتطور على الشوط الثاني والوقت الإضافي وشكل عثمان ديمبلي خطورة دائمة على دفاع ريال مدريد الذي غاب عنه ديفيد ألابا بعد إصابته في الإحماء قبل المباراة.
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