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بعد أزمة "جوكو".. تحديد موعد قرعة أستراليا المفتوحة للتنس

13
JANUARY
2022
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أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إقامة قرعة الدور الرئيسي الساعة الرابعة والربع بحسب التوقيت المحلي اليوم الخميس.
 
وتأجلت القرعة من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي وسط شكوك بشأن إمكانية مشاركة المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش في المنافسات.
 
ويدرس وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إمكانية إلغاء تأشيرة جوكوفيتش الساعي للقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والعاشر في ملبورن بارك.
 
وأثار جوكوفيتش، المشكك في اللقاحات، الغضب في أستراليا الأسبوع الماضي عند إعلانه التوجه إلى ملبورن للمشاركة في أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجوائز الأربع الكبرى، بعد حصوله على إعفاء طبي لدخول البلاد لغير الحاصلين على التطعيم.
 
وعند وصول جوكوفيتش رأت سلطات الحدود أن الإعفاء غير صالح، وتم احتجاز اللاعب الصربي في فندق احتجاز طالبي اللجوء لعدة أيام.
 
وأطلقت محكمة سراح جوكوفيتش يوم الاثنين بعدما أبطل القاضي قرار إلغاء تأشيرة الدخول وقال إن القرار "لم يكن مبررا" لأن اللاعب لم يحصل على الوقت الكافي للتشاور مع محاميه ومسؤولي التنس عند الوصول إلى البلاد.
 
وتدرب اللاعب البالغ عمره 34 عاما اليوم الخميس باستاد رود ليفر أرينا.
 
ويجب على الحكومة الأسترالية، التي نالت دعما قويا في الداخل بسبب موقفها المتشدد بشأن أمن الحدود قبل وأثناء الوباء، أن تقرر الآن ما إذا كانت ستسمح لجوكوفيتش بالبقاء والمنافسة على لقب أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة.
 
 خطأ إداري
 
وتسبب خطأ إداري في زيادة مشاكل جوكوفيتش عندما ملأ فريقه المساعد الاستمارة المطلوبة للسفر إلى أستراليا ووضع علامة على المربع (لا) في إجابة على سؤال يتعلق بسفره إلى أي مكان في آخر 14 يوما قبل القدوم إلى أستراليا.
 
وسافر المصنف الأول عالميا من صربيا إلى إسبانيا.
 
وساندت مجموعة من الجماهير، من بينهم أستراليون من أصل صربي، اللاعب عند احتجازه ووصفه مناهضو التطعيمات بالبطل فيما وصفته عائلته بالمناصر للحقوق الفردية.
 
لكن جوكوفيتش ربما يواجه عداء من الجماهير عند نزوله إلى الملعب.
 
وهناك حالة غضب واسع النطاق في أستراليا التي وصل معدل التطعيم بها إلى 90 % من البالغين وتواجه موجة جديدة من فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى بعد تحمل أطول إغلاق في العالم من أجل الحد من الوباء.
 
وقال تيهان إسماين، أحد سكان ملبورن، يوم الأربعاء "إنه متغطرس. يبدو أنه كان يكذب أيضا. لذا أعتقد أنه ربما يجب عليه العودة من حيث أتى".
 
وقد يكون هناك أيضا استياء بين اللاعبين، فمن بين أول 100 مصنف في منافسات الرجال حصل الجميع على التطعيم ما عدا 3 لاعبين.
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