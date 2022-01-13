living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلماضي: المنتخب مستهدف وهذا سبب غضبي أمام سيراليون

13
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحدث المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي عن سرّ الغضب والانفعال الكبير الذي ظهر عليه خلال المباراة التي تعادل فيها لاعبوه (0/0) أمام منتخب سيراليون، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 الجارية وقائعها بالكاميرون.

وتحدث جمال بلماضي للصحافيين في مدينة دوالا الكاميرونية خلال سفره إلى ملعب "جابوما" لمعاينة منتخبي ساحل العاج وغينيا الاستوائية حيث قال:" تصرفاتي لم تكن غضباً بل هو شغف وحماس أعيش به مثل هذه المباريات، لكل مدرب طريقة يعيش بها مجريات اللقاء".

 

أضاف المدرب الأسبق لمنتخب قطر "دائماً ما كنت على هذه الحال، قد أكون تجاوزت العادة أمس لأننا لم نسجل، حاولت التحكم في أعصابي لكن هكذا هي شخصيتي...الله غالب".

وتابع جمال بلماضي "المنتخب الجزائري مستهدف من الجميع ومن كل الجوانب وأصبح الكل يتكلم علينا طوال اليوم... الشعب الجزائري يعرف الكرة ولا أحد يستطيع أن يخدعه و سنفعل المستحيل لإسعاده".كانت عناصر المنتخب الجزائري قد تدربت في ملحق ملعب "جابوما" الأربعاء، وذلك تحضيراً للمباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية يوم الأحد المقبل، والتي أصبح فيها رفقاء رياض محرز مطالبين بالفوز  وتعويض الوجه الشاحب أمام سيراليون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout