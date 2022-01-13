بلماضي: المنتخب مستهدف وهذا سبب غضبي أمام سيراليون

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تحدث المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي عن سرّ الغضب والانفعال الكبير الذي ظهر عليه خلال المباراة التي تعادل فيها لاعبوه (0/0) أمام منتخب سيراليون، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 الجارية وقائعها بالكاميرون.

وتحدث جمال بلماضي للصحافيين في مدينة دوالا الكاميرونية خلال سفره إلى ملعب "جابوما" لمعاينة منتخبي ساحل العاج وغينيا الاستوائية حيث قال:" تصرفاتي لم تكن غضباً بل هو شغف وحماس أعيش به مثل هذه المباريات، لكل مدرب طريقة يعيش بها مجريات اللقاء".

أضاف المدرب الأسبق لمنتخب قطر "دائماً ما كنت على هذه الحال، قد أكون تجاوزت العادة أمس لأننا لم نسجل، حاولت التحكم في أعصابي لكن هكذا هي شخصيتي...الله غالب".

وتابع جمال بلماضي "المنتخب الجزائري مستهدف من الجميع ومن كل الجوانب وأصبح الكل يتكلم علينا طوال اليوم... الشعب الجزائري يعرف الكرة ولا أحد يستطيع أن يخدعه و سنفعل المستحيل لإسعاده".كانت عناصر المنتخب الجزائري قد تدربت في ملحق ملعب "جابوما" الأربعاء، وذلك تحضيراً للمباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية يوم الأحد المقبل، والتي أصبح فيها رفقاء رياض محرز مطالبين بالفوز وتعويض الوجه الشاحب أمام سيراليون.