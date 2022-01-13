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الإنتر يخطف السوبر من السيدة العجوز

13
JANUARY
2022
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أحرز إنتر لقب النسخة 34 من الكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بفوزه على غريمه يوفنتوس 2-1 بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة من التمديد، الأربعاء على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.

وتقدم يوفنتوس بطل الكأس عبر الأميركي، ويستون ماكيني، قبل أن يعادل إنتر عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء ثم يهديه البديل التشيلي أليكسيس سانشيز هدف الفوز في الرمق الأخير.

وبسعة 50 في المئة من الملعب بسبب بروتوكول فيروس كورونا، أحرز إنتر اللقب في أول كأس سوبر يخوضها منذ العام 2011.

ولا يزال يوفنتوس يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد تسعة القاب، فيما خاضها إنتر ميلان للمرة العاشرة رافعا رصيدها إلى ستة ألقاب بعد الخامس في 2010، بفارق لقب خلف جاره ميلان، ثاني أفضل المتوجين في المسابقة.

وبدت كفة إنتر ميلان راجحة بالنظر إلى نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة، حيث يتصدر الدوري برصيد 49 نقطة من 20 مباراة بفارق 11 نقطة أمام يوفنتوس السادس مع 21 مباراة، ليسير بخطى واثقة نحو الاحتفاظ بلقب "سيري أ" ورفع عدد ألقابه إلى عشرين.

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