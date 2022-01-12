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ريال مدريد يهزم برشلونة ويتأهل لنهائي كأس السوبر الاسباني

12
JANUARY
2022
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حسم ريال مدريد وصيفَ بطل الليغا والمتصدر الحالي للمسابقة، كلاسيكو الارض امام غريمه الازلي برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا بفوزه عليه 3-2 بعد التمديد، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية، والتي اجريت في العاصمة السعودية الرياض مساء الاربعاء.

ريال مدريد كان السباق دائماً للتقدم، حيث افتتح التسجيل مبكراً عبر فينيسيوس جونيور (د25)، وادرك برشلونة التعادل بواسطة دي يونغ (41)، واعاد كريم بنزيمة الفريق الملكي للتفوق (72)، لكن نظيره الكاتالوني عاد وانتزع التعادل بتوقيع انسو فاتي (83)، فاسدلت الستارة على الوقت الاصلي بلا غالب او مغلوب.

ولجأ الفريقان الى شوطين اضافيين، لينجح ريال مدريد باستعادة تفوقه مجدداً عبر فالفيردي (98)، ولم ينجح اي من الفريقين باضافة جديد بالدقائق التالية، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الملكي.

وتواجه ريال مدريد وبرشلونة 248 مرة عبر التاريخ في جميع المسابقات، وحقق الأول الفوز في 100 مناسبة، وفاز برشلونة في 94 مباراة، بينما انتهت 52 من مبارياتهم بالتعادل.

وتستضيف السعودية السوبر الإسباني للمرة الثانية، فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البطولة ستقام على ملاعب المملكة حتى عام 2029.

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