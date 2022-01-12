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كأس الغراند ماستر الراحل غارو كبابجيان اللقب للأنطوني (بعبدا) والصداقة (عنجر) وصيفه

12
JANUARY
2022
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تخليدا" لذكرى مؤسس "أكاديمية آبا" الدولية للكونغ فو ومؤسس ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الغراند ماستر الراحل غارو كبابجيان،أقيمت بطولة في أساليب القتال الوهمي (التاولو) على ملاعب نادي الانطوني- بعبدا تحت اشراف اتحاد الكونغ فو.وحضر رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائباه جاك طاغليان ونعوم سعاده وأمينة الصندوق ورئيسة لجنة التاولو باتريسيا زيدان وأمين السر بسام نهرا واعضاء الهيئة الادارية لأكاديمية "آبا".  
 
وقبل انطلاق المسابقة،ألقى نائب الرئيس نعوم سعاده كلمة الهيئة الادارية شارحاً  "الظروف التي مررنا فيها لتأسيس الاتحاد وكيف كان للغراند ماستر الراحل غارو كبابجيان الفضل الكبير في تأسيس واستقلالية الاتحاد" وموضحا" قرار الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو "بادراج هذه المسابقة على الروزنامة السنوية للاتحاد ليبقى ذكرى الراحل   حاضرا" معنا الى الابد".
 
بعدها نوّه نائب الرئيس جاك طاغليان بمزايا الراحل "وكيف كان الأب الروحي للجميع وبفضله نحن الآن كما جمعنا في بداية المشوار الرياضي نقف مجتمعين لتخليد ذكراه مع اعضاء الهيئة التأسيسية لأكاديمية آبا التي بفضل  الراحل غارو أصبحت منتشرة في كل أنحاء العالم".
 
شارك في البطولة اكثر من خمسين لاعب من جميع الفئات العمرية مثلوا النوادي التالية:
 
الآبا برج حمود ، الانطوني بعبدا ، الصداقة عنجر ، سكوير فيت بعبدات ، الواكو الكسليك ، بيل اوريزون ادما والشبيبة الشياح .
 
وفي الترتيب العام ،حلّ نادي الانطوني بعبدا بالمركز الاول بـ90 نقطة يليه الصداقة عنجر بـ83 نقطة و"سكوير فيت" بالمركز الثالث بـ78 نقطة. 
 
وفي الختام وُزعت الجوائز على الفائزين.وتسلّم الاتحاد درعاً تذكارياً  من أعضاء الهيئة التأسيسية لأكاديمية "آبا" .كما سلّم امين عام الاتحاد بسام نهرا درعاً تقديرياً الى اركان الأكاديمية عربون محبة وتقدير.
 
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