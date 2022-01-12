living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. مشادة بين كيروش ومشجع مصري بعد هزيمة نيجيريا

12
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتشر فيديو لمشادة كلامية، بين مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش، وأحد الجماهير المصرية التي حضرت لقاء "الفراعنة" أمام نيجيريا.
وكان المنتخب المصري قد قدم أداء هزيلا، في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الإفريقية، وتعرض لهزيمة عقدت المجموعة عليه.
 
وتجرع المنتخب المصري خسارة بنتيجة 0-1، أمام نيجيريا، في مباراة فشل فيها "الفراعنة" في تشكيل أي خطورة خلال اللقاء.
 
وظهر فيديو لأحد الجماهير المصرية، وهو يصرخ مطالبا باللاعب طارق حامد، نجم خط وسط نادي الزمالك، وهو اللاعب الذي استبعده كيروش من القائمة النهائية للمنتخب بشكل "غير متوقع".
 
 
وانفعل كيروش وتوجه للمشجع المصري، وبدأ بالصراخ عليه، وبدا وكأنه يقول له "تعال وواجهني"، في لقطة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وبعدها قال المشجع المصري لكيروش: "كيف تبرر الخسارة للجماهير المصرية؟".
 
وتوجهت مجمل الانتقادات بعد الهزيمة للمدرب كيروش، الذي فشل في تقديم منتخب مصري متوازن، وظهر بشكل هزيل جدا، مما دفع البعض للمطالبة بإقالته خلال البطولة.
 
اضعط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout