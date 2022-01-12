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أمم أفريقيا.. منتخب السودان يتعادل مع غينيا بيساو دون أهداف

12
JANUARY
2022
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أهدر بيليه لاعب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 82 وسدد زميله في منتخب غينيا بيساو جوزيف منديس ضربة رأس ارتدت من القائم الأيسر لمرمى السودان في الشوط الأول ليتعادل الفريقان بدون أهداف في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.
وأهدر محمد عبد الرحمن مهاجم السودان أكثر من فرصة في الشوط الأول لكن أخطر المحاولات كانت لغينيا بيساو التي أهدرت هدفا محققا في الدقيقة 17 بعد تنفيذ ركلة حرة على يمين مرمى السودان استقبلها منديس برأسه لترتد من القائم الأيسر لمرمى السودان.
 
وفي الدقيقة 77 سدد بيكيتي لاعب غينيا بيساو كرة قوية أنقذها الحارس علي عبد الله أبو عشرين قبل أن يهدر منتخب غينيا بيساو ركلة الجزاء في الدقيقة 82 بعد تسديدة ضعيفة تصدى لها حارس السودان. 
 
وقبل ست دقائق من النهاية فرط منتخب غينيا بيساو في فرصة أخرى بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى داخل منطقة الجزاء مع خروج خاطئ لحارس السودان لتصل الكرة إلى فريدريك مندي الذي سددها مباشرة باتجاه الشباك الخالية لكن المدافع مصطفى محمد أبعد الكرة في الوقت المناسب.
 
وكان منتخب السودان أجرى تغييرات جذرية على تشكيلته قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم بعد خسارته كل مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس العرب.
 
وأقال مدربه الفرنسي أوبير فيلود واستبعد العديد من اللاعبين الأساسيين قبل كأس الأمم.
 
وستلتقي غينيا بيساو في المباراة المقبلة مع مصر بينما يلعب السودان مع نيجيريا يوم السبت.
 
وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها 1-صفر على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب.
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