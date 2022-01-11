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قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

11
JANUARY
2022
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بات مانشستر يونايتد آخر المتأهلين إلى الدور الـ4 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه أستون فيلا 1-0 الاثنين على ملعب "أولدترافورد" في ختام الدور الخامس.
 
وأجريت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021–2022، وجاءت سهلة لجميع كبار أندية الدوري الإنجليزي.
 
ويستضيف ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فريق كارديف سيتي، من الدرجة الثانية، ويلعب مانشستر سيتي مع فريق فولهام.
 
فيما ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع ميدلزبره، ويقابل تشيلسي نظيره فريق بليموث، ويلتقي توتنهام نظيره فريق برايتون في نفس الدور.
 
ويواجه فريق توتنهام في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي نظيره ليستر سيتي، حامل لقب البطولة.
 
وهنا قرعة الدور الرابع:
 
بورنموث - بوريهام وود
 
كامبريدج يونايتد - لوتون
 
تشلسي - بليموث
 
كريستال بالاس - هارتلبول
 
إيفرتون - برنتفورد
 
هادرسفيلد - بارنسلي
 
كيدرمينستر - وست هام يونايتد
 
ليفربول - كارديف سيتي
 
مانشستر سيتي - فولهام
 
نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى - ليستر سيتي 
 
بيتربوره - كوينز بارك رينجرز
 
ساوثهامبتون - كوفنتري
 
ستوك سيتي - ويغان
 
توتنهام - برايتون
 
ولفرهامبتون - نوريتش سيتي
 
مانشستر يونايتد - ميدلزبره
 
وتقام مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الرابع حتى السابع من شهر فبراير المقبل.
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