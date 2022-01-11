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انقسام جديد في غرفة ملابس مانشستر يونايتد

11
JANUARY
2022
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ظهرت تفاصيل جديدة حول الوضع الكئيب في "أولد ترافورد" والأزمة التي يعيشها فريق مانشستر يونايتد مؤخرا.
 
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، الاثنين، إن هناك انقساما جديدا داخل غرفة "الشياطين الحمر" بين اللاعبين الذين يتحدثون اللغة البرتغالية، والآخرين الذين لا يجيدونها.
 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يوجد توتر بين لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وديوغو دالوت وفريد وأليكس تيليس، واللاعبين الآخرين الذين لا يتحدثون البرتغالية.
 
وسبق أن زعمت تقارير في الأيام الأخيرة بوجود انقسام بين لاعبي اليونايتد حول أسلوب عمل المدرب الألماني، رالف رانجنيك.
 
ويرغب 11 لاعبا الآن في مغادرة النادي بعد أن أصيبوا بخيبة أمل من إمكانية عودة مانشستر يونايتد لسابق عهده، أبرزهم كريستيانو رونالدو.
 
ويتولى رانجنيك الإشراف الفني على الفريق الإنجليزي حتى نهاية الموسم فقط، ثم سيلعب دورا استشاريا في النادي لمدة عامين.
 
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع على لائحة الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.
روسيا اليوم
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