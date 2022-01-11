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سباقات دولية بتزلّج العمق في الأرز بمشاركة 7 دول بينها لبنان

11
JANUARY
2022
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ينظّم الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج باكورة سباقاته لعام 2022  في رياضة تزلج العمق  عبر سلسلة سباقات دولية ستقام بين 12 و16 كانون الثاني الجاري (السبت 15 الجاري يوم راحة)  في الأرز على المسار الذي استحدثته بلدية بشري .
 
وسيقام السباق تحت اشراف الاتحاد الدولي الذي انتدب المندوب التركي اوزكان كيونكو للاشراف عليه .تتراوح مسافة السباقات بين  1كلم  و1.2 كلم و كلم و3  كلم و 5 كلم و 10 كلم ويشارك فيها 52 متزلج ومتزلجة لفئتي الذكور والاناث كالآتي: 14 متزلج من  الأرجنتين وتشيلي والمكسيك والمجر وتشيكيا وترينيداد- توباغو  و38 متزلج من لبنان .
 
وتُعتبر هذه السباقات الأخيرة لتصنيف اللاعبين  لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية  التي ستقام الشهر المقبل في بكين (الصين) قبل انتهاء مهلة التصنيف في 17 كانون الثاني الجاري .
 
هذا وأنهت اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني كافة التحضيرات  لانطلاق البطولة الأربعاء.
 
وفي هذا الاطار، وجّه رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز الشكر الى مدرسة التزلج التابعة للجيش اللبناني في الأرز والى مغاوير الجيش لمساهمتهم الفاعلة في  تجهيز  وتأهيل مسار السباقات.
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