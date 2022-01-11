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"الفراعنة" في أدغال إفريقيا.. آمال معقودة على صلاح لشكل جديد

11
JANUARY
2022
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يستعد منتخب مصر لتدشين حملته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون بحثا عن اللقب الثامن لتعزيز مكانته كأكثر منتخبات القارة تتويجا بالبطولة.
 
المنتخب المصري يصطدم في بداية مشواره بمنتخب نيجيريا في قمة المجموعة الرابعة التي تضم منتخبي السودان وغينيا بيساو إلى جوار الفراعنة والنسور.
 
تصحيح المسار
 
منتخب مصر واجه انتقادات لاذعة خلال مشاركته بكأس العرب التي خسر خلالها آخر مباراتين، الأولى في نصف النهائي أمام تونس بهدف نظيف، والثانية بركلات الترجيح أمام قطر في مباراة البرونزية.
 
لكن في الكاميرون، استعادت مصر محمد صلاح أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليا وفقا لما أعلنه "فيفا" حول جائزة "ذا بيست" لعام 2021.
 
كما استعاد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة كتيبة المحترفين في أوروبا، ومن بينهم ثلاثي الهجوم مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي ومحمود تريزيغيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وعمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني، بالإضافة إلى متوسط الميدان محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.
 
أبرز مفاتيح كيروش
 
استبعد كيروش طارق حامد نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك في مركز الوسط المدافع، واعتمد على نظيره في الأهلي حمدي فتحي، لكي يستخدمه على نطاق أوسع.
 
حمدي فتحي تألق هذا الموسم مع فريقه في مركز المدافع الثالث بين قلبي الدفاع، وهو الواجب الذي قد يمنحه إياه كيروش في طريقته المفضلة (4-3-3)، لكي يساند الدفاع بينما يهم شريكيه في وسط الملعب إلى الأمام لدعم صلاح ورفاقه.
 
ويعد وجود مصطفى محمد وعمر مرموش أو تريزيغيه لتشكيل مثلث الهجوم مع محمد صلاح بمثابة تغيير شامل لهجوم الفراعنة عن ذلك الذي ظهر في كأس العرب منذ أسابيع قليلة.
 
القطع الناقصة
 
المنتخب المصري افتقد للعديد من اللاعبين في آخر ظهور له بكأس العرب، وعن هذا يقول طارق طلعت الناقد الرياضي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن كارلوس كيروش مدرب الفراعنة سيستعيد القطع الناقصة في أمم إفريقيا.
 
ويضيف طلعت: "خط الوسط سيصبح أقوى بدعم محمد النني، ولن تكون هناك مشكلة في الهجوم بعودة محمد صلاح وكذلك مصطفى محمد".
 
وأتم طارق: "مصر لديها وفرة في الهجوم، سيختار كيروش بين مرموش وتريزيغيه في مركز الجناح الأيسر، بالإضافة إلى رمضان صبحي وأحمد "زيزو"، لكن البرتغالي حرم الفراعنة من أوراق رابحة أخرى باستبعاد طارق حامد ومحمد مجدي أفشة".
 
تأثير صلاح
 
نجح محمد صلاح في تسجيل 16 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع ليفربول، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مع أداء مبهر وأهداف رائعة.
 
البرتغالي كارلوس كيروش لا ينتظر أكثر من ذلك، عندما يضع محمد صلاح قائد المنتخب المصري في الملعب لقيادة الهجوم، معتمدا عليه في إنهاء الاشتباكات مع المدافعين.
 
ويقول محمد همام الناقد الرياضي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المنتخب المصري سيتغير تماما بسبب 5 لاعبين محترفين، وهم محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش وتريزيغيه.
 
وأضاف همام: "المحترفون يمنحون مصر قوة كبيرة للغاية في أمم إفريقيا، ليظهر بشكل مغاير عن الذي ظهر به في كأس العرب، وجود محمد صلاح في حد ذاته يصنع الفارق لأي فريق، خاصة وأنه يمر بأحد أفضل فتراته في كرة القدم".
 
وتابع: "يتميز المنتخب المصري بحالة تفاهم رائعة بين ثنائي الدفاع أحمد حجازي ومحمود الونش مع الحارس محمد الشناوي، وهم الثلاثي الذين مثلوا الفراعنة في أولمبياد طوكيو مع الفريق الأوليمبي".
 
وأنهى همام: "أتوقع دورا كبيرا لمحمد النني مع المنتخب رغم عدم مشاركته مع أرسنال باستمرار، وقد يكون التشكيل الأقرب كالتالي: محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد النني وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمود تريزيغيه، مصطفى محمد ومحمد صلاح".
 
مصر ستلعب مع نيجيريا، مساء الثلاثاء، في بداية مشواره بالمجموعات، ثم تلعب ضد غينيا بيساو يوم 15 يناير الجاري، وتختتم مباريات المجموعة بمواجهة السودان يوم 19 من الشهر ذاته.
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