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كأس الاتحاد الانكليزي: مان يونايتد يحجز مكانه في الدور المقبل على حساب استون فيلا

11
JANUARY
2022
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ضمن فعاليات الدور الثالث من كأس انكلترا لكرة القدم حجز نادي مان يونايتد مكانه في الدور المقبل بعد ان تخطى منافسه استون فيلا بنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما.

الشوط الاول من اللقاء انتهى بتقدم الشياطين الحمر 1 – 0 بهدف اللاعب الاسكتلندي ماكتوميناي. الشوط شهد ندية كبيرة بين الفريقين واستطاع الحارسان دي خيا ومارتينيز من الزود عن المرميين ومنع كافاني من زيادة الغلة او حتى واتكنز من تعديل النتيجة لينتهي الشوط على الهدف الوحيد ويبقى الحسم للشوط الثاني.

الشوط الثاني انطلق بسرعة كبيرة وسجل استون فيلا هدف التعادل عبر داني اينغز الا ان الحكم الغاه بداعي التسلل بعد العودة الى تقنية الفيديو. وسجل واتكنز هدف التعادل مرة اخرى الا ان الحكم الغاه ايضا بداعي التسلل لتبقى الامو على ما هي عليه.

 

الا انه في النصف ساعة الاخيرة همد اللعب قليلا وغابت الفرص الخطيرة على المرميين لينتهي اللقاء 1 - 0.

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