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محادثات طارئة.. رونالدو يفكر بالرحيل وهذه الأسباب

10
JANUARY
2022
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أطلقت الصحافة البريطانية لقب "محادثات الأزمة"، على مفاوضات طارئة يخوضها النجم كريستيانو رونالدو مع وكيل أعماله، بعد أقل من 6 أشهر على انتقال النجم البرتغالي لناديه السابق مانشستر يونايتد.
 
ووفقا لصحيفة "الصن"، سافر وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، البرتغالي جورجي مينديز، إلى بريطانيا لإجراء محادثات طارئة مع رونالدو بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد.
 
وتأتي المفاوضات بعد "قلق كبير" أبداه رونالدو بشأن مستوى فريقه المتراجع، بالرغم من أدائه الجيد، وتسجيله لـ14 هدفا في 21 مباراة خاضها حتى الآن.
 
ويتخلف مانشستر يونايتد بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، بعد أن تعرضوا للهزيمة 6 مرات في النصف الأول للموسم، أقدموا خلاله باستبدال المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بالألماني رالف رانغنيك.
 
ووفقا لصحيفة "الصن"، يخشى رونالدو أن ينتهي حلمه بالعودة إلى الوطن في أولد ترافورد "بكارثة".
 
وأشارت تقارير إلى أن مينديز، وكيل رونالدو منذ فترة طويلة، قد سافر مؤخرا للجلوس مع موكله ومناقشة مخاوفه بشأن حالة مانشستر يونايتد المضطربة.
 
وأكدت التقارير أن النجم البرتغالي محبط من أداء الفريق مؤخرا، في حين أنه أصيب بخيبة أمل من أسلوب رانغنيك في اللعب.
 
وقال مصدر مقرب للنادي وفقا للصحيفة: "كريستيانو قلق للغاية بشأن ما يحدث في يونايتد. يتلقى الفريق الكثير من الانتقادات وهو يعلم أنه يُنظر إليه على أنه أحد القادة".
 
وأضاف: "هناك الكثير من المشاكل وكريستيانو يشعر بالضغط ويتأثر بشدة بالوضع".
 
وأكد المصدر أن رونالدو يريد بشدة أن يكون انتقاله إلى يونايتد ناجحا، لكنه بدأ يدرك أن الفوز بالألقاب مع الوضع الحالي يمكن أن يكون أمرا صعبا جدا.
 
ووفقا للصحيفة، جاء مينديز لرؤية رونالدو، وأمضوا وقتا في الدردشة حول كيفية سير الأمور، وتناقشوا بالمشاكل، وكيف يمكن حلها، وما هي الحلول التي يمكن أن تكون. ولم يتم استبعاد أي احتمال.
 
ويأتي ذلك بعد أن تعهد رانغنيك بالتعامل مباشرة مع أي من نجوم مانشستر يونايتد الذين لا يأدون بالشكل المأمول، وهدفه تهدئة مخاوف الإدارة من اضطرابات محتملة في غرفة تبديل الملابس في أولد ترافورد.
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