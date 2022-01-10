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"سباق أبو ظبي 12 ساعة": اللبناني تاني حنا وفريقه رابعاً جزء أول مثالي والثاني "مطبّات"

10
JANUARY
2022
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احتلّ بطل اوروبا وآسيا وأوقيانيا لبطولة "فيراري تشالنج"  السائق اللبناني تاني حنا وفريقه المؤلف من 3 سائقين ايطاليين المركز الرابع في فئة المحترفين "برو أم" Prom   في النسخة العاشرة من سباق "ابو ظبي 12 ساعة" الذي أقيم  على حلبة "ياس مارينا"  بمشاركة 15 سيارة .وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها حنا في السباق المذكور اذ سبق له ان  احتلّ المركز الثالث في السباق الذي أقيم في بداية عام 2020 وصعد الى منصة التتويج.
 
وفي التفاصيل ،احتل  حنا  وزملاؤه المركز الاول في فئتهم  والمركز الثالث في جميع الفئات بالتجارب الرسمية  مع العلم انه تمّ استبدال أحد السائقين الايطاليين الثلاثة بمواطنه ادي شيفر بسبب ثبوت الايجابية  بعد اجراء فحص "كورونا".
 
وينص نظام السباق على مشاركة اربعة سائقين في قيادة السيارة مداورة على مدى  12 ساعة(6 ساعات صباحاً و6 ساعات بعد الظهر).ففي الست الساعات الأولى التي اقيمت قبل  الظهر احتل حنا وزملاؤه المركز الثالث في الترتيب العام بعد أداء جيد.وفي الست ساعات الثانية ،التي اقيمت بعد الظهر، حصل خروج عن المسار  وثقب في احد اطارات سيارة حنا وزملائه ال"فيراري 488 جي تي 3 ايفو" التي تحمل رقم 51  ثم حادث ثانوي  مما جعل السيارة تدخل الى مرآب الصيانة 7 مرات بعكس السيارات الأخرى التي دخلت 4 مرات مما أدى الى نزف وقت لا بأس به.
 
وفي الختام احتل حنا وزملاؤه المركز الرابع بفارق 15 ثانية عن الفريق الثالث وهو فارق ليس بكبير نسبة لمجريات السباق وما حصل مع حنا وزملائه في القسم الثاني من السباق .  
 
على صعيد آخر،سيشارك حنا في احدى جولات بطولة "فيراري تشالنج" للقارتين الآسيوية- الاوقيانية  الأسبوع الجاري على حلبة "دبي" على متن سيارة "فيراري 488 تشالنج ايفو" بحيث سيقام سباق واحد الخميس وسباقان الجمعة في بطولة مصغرّة للفيراري تشالنج بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم من جراء وباء "كورونا" .
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