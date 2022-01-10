living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كرة الطاولة: برنامج " LTTF BEAT" استضاف رئيس الاتحاد جورج كوبلي

10
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انطلق برنامج " LTTF BEAT" في حلقته الأولى من موسمه الثاني عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة على "فايسبوك"حيث استضاف رئيس الاتحاد جورج كوبلي الذي تحدث عن الانجازات التاريخية للاتحاد على الصعيد الدولي مستذكراً المناصب التي تولاها أعضاء الإتحاد في لجان الاتحادين الآسيوي و الدولي .والجدير ذكره ان لبنان كان قد تصدّر  القائمة بين العرب .كما نوّه كوبلي ب"حصة الأسد" لوطن الارز دولياً، آسيوياً وعربياً. 
 
وهنأ رئيس الاتحاد البطلين الواعدين ميشال ابي نادر وبيسان شيري على انجازهما التاريخي الدولي وشدّد على دور الأهل في الوصول إلى العالمية وهذا ليس بمستحيل حين تكون الارادة ويكون الهدف. 
 
وتحدث كوبلي عن إطلاق الروزنامة الحافلة لعام 2022  على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن اقتصادياً وصحياً. 
 
وتوجّه كوبلي بالتحية لزملائه في الاتحاد ولأبطال عام ٢٠٢١ وللأندية اللبنانية مشجعاً على الاستمرار في حمل الشعلة للمضي قدماً نحو مستقبل الأجيال الصاعدة في لعبة كرة الطاولة. 
 
برنامج LTTF BEAT في موسمه الثاني  من اعداد اللجنة الإعلاميّة في الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يبث عند الساعة السادسة من مساء كل السبت عبر صفحة الاتحاد Lebanese Table Tennis Federation  وتحت إشراف رئيس الاتحاد جورج كوبلي والأمين العالم  الدكتور بيار هاني. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout