كرة الطاولة: برنامج " LTTF BEAT" استضاف رئيس الاتحاد جورج كوبلي

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انطلق برنامج " LTTF BEAT" في حلقته الأولى من موسمه الثاني عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة على "فايسبوك"حيث استضاف رئيس الاتحاد جورج كوبلي الذي تحدث عن الانجازات التاريخية للاتحاد على الصعيد الدولي مستذكراً المناصب التي تولاها أعضاء الإتحاد في لجان الاتحادين الآسيوي و الدولي .والجدير ذكره ان لبنان كان قد تصدّر القائمة بين العرب .كما نوّه كوبلي ب"حصة الأسد" لوطن الارز دولياً، آسيوياً وعربياً.

وهنأ رئيس الاتحاد البطلين الواعدين ميشال ابي نادر وبيسان شيري على انجازهما التاريخي الدولي وشدّد على دور الأهل في الوصول إلى العالمية وهذا ليس بمستحيل حين تكون الارادة ويكون الهدف.

وتحدث كوبلي عن إطلاق الروزنامة الحافلة لعام 2022 على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن اقتصادياً وصحياً.

وتوجّه كوبلي بالتحية لزملائه في الاتحاد ولأبطال عام ٢٠٢١ وللأندية اللبنانية مشجعاً على الاستمرار في حمل الشعلة للمضي قدماً نحو مستقبل الأجيال الصاعدة في لعبة كرة الطاولة.

برنامج LTTF BEAT في موسمه الثاني من اعداد اللجنة الإعلاميّة في الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يبث عند الساعة السادسة من مساء كل السبت عبر صفحة الاتحاد Lebanese Table Tennis Federation وتحت إشراف رئيس الاتحاد جورج كوبلي والأمين العالم الدكتور بيار هاني.