"قرار حاسم" بشأن مستقبل كافاني مع مانشستر يونايتد

A + A -

قال مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رالف رانجنيك إن المهاجم إدينسون كافاني سيستمر مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وينتهي عقد كافاني في نهاية يونيو وارتبط مهاجم أوروغواي بالانتقال إلى برشلونة ويوفنتوس، بينما قالت بعض التقارير إن اللاعب (34 عاما) سيعود إلى أميركا الجنوبية في يناير.

وأبلغ رانجنيك موقع يونايتد على الإنترنت: "قال إيدي إنني يمكنني الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم وإنه سيواصل تقديم أفضل ما لديه ليكون نموذجا يحتذى به للاعبين الشباب".

وتابع: "إذا كان يجب أن يلعب منذ البداية، فسيسعد دائما بأن يفعل ذلك وأن يبذل قصارى جهده ولكن حتى لو لم يلعب، فسيحاول أن يكون أفضل نموذج ممكن للاعبين الآخرين".

وأضاف المدرب الألماني: "إيدي هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بعقلية قوية للغاية. لديه قدر كبير من الخبرة وأخلاقيات العمل الجيدة التي يمكن أن تكون أيضا مثالا جيدا لبقية اللاعبين".

ويستضيف مانشستر يونايتد في وقت لاحق، الاثنين، أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يحل ضيفا على منافسه باستاد فيلا بارك في الدوري السبت القادم.